Сперцян рассказал, что изменилось в тренировочном процессе «Краснодара» с приходом Ивича

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о работе с главным тренером Владимиром Ивичем.
Напомним, серб возглавил команду в январе этого года.
«Даже не знаю, как и сказать, что уже изменил Ивич, но могу заметить, что он очень требовательный тренер. У него дисциплина на первом месте. На каждой тренировке нужно выкладываться на все сто процентов», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».
Действующее соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. 22-летний игрок является одним из лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне, забив девять мячей, к которым добавил шесть результативных передач в 16 сыгранных матчах.
«Краснодар» в 17 турах набрал 25 очков и занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ.
Свой следующий матч подопечные Ивича проведут в воскресенье против «Торпедо». Начало игры в 16:30 мск.
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