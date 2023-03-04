Игрок «Палмейраса»: попросил составить мне рацион Роналду. На разминке подумал, что умру

Полузащитник «Палмейрас» Габриэль Менино рассказал, как пытался попробовать диету форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Мой вес был в пределах нормы, но я хотел измениться, поэтому попросил диетолога «Палмейрас» составить мне рацион Криштиану. Диета была такой: завтрак — яйцо и пищевые добавки, перед тренировкой — добавки, на обед — рыба или салат, полдник — с добавками, ужин — снова рыба и салат, перед сном — снова добавки.

Перед следующим матчем я разогревался и понял, что не могу больше бегать. Подумал, что умру. Через пять минут матча я больше не мог бегать, мне была нужна замена.

Диетолог увидел, что мне плохо и попросил одного из массажистов принести мне гель и изотоники», — приводит слова Менино Daily Mail.

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