Йожеф Сабо: в «Челси» на Мудрика не играют
Поделиться
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказал своё мнение об игре Михаила Мудрика за «Челси».
«Мудрик в Шахтёре» был ведущим игроком. На него играла команда. Честно говоря, я не видел у него большой техники, а вот скорость у него есть. На открытом пространстве Мудрику нет равных, а в «Челси» мы видим, что на него не играют. Не знаю, почему», — приводит слова Сабо Украинский футбол.
Напомним, «Челси» заплатил за трансфер Мудрика «Шахтёру» около € 70 млн, ещё € 30 млн будут отданы в качестве бонусов.
На счету Мудрика пять матчей в нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги, в которых полузащитник не отметился результативными действиями. Он также провёл одну игру в Лиге чемпионов.
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»
Комментарии
- 4 марта 2023
-
10:18
-
10:18
-
10:17
-
10:13
-
10:03
-
09:58
-
09:48
-
09:38
-
09:36
-
09:32
-
09:19
-
09:14
-
09:12
-
09:06
-
08:50
-
08:33
-
08:19
-
08:13
-
07:37
-
07:11
-
06:44
-
06:31
-
06:21
-
06:14
-
05:52
-
05:42
-
05:34
-
04:46
-
04:45
-
04:44
-
04:42
-
04:40
-
04:28
-
04:18
-
04:06
Партнерский контент