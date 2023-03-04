Йожеф Сабо: в «Челси» на Мудрика не играют

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказал своё мнение об игре Михаила Мудрика за «Челси».

«Мудрик в Шахтёре» был ведущим игроком. На него играла команда. Честно говоря, я не видел у него большой техники, а вот скорость у него есть. На открытом пространстве Мудрику нет равных, а в «Челси» мы видим, что на него не играют. Не знаю, почему», — приводит слова Сабо Украинский футбол.

Напомним, «Челси» заплатил за трансфер Мудрика «Шахтёру» около € 70 млн, ещё € 30 млн будут отданы в качестве бонусов.

На счету Мудрика пять матчей в нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги, в которых полузащитник не отметился результативными действиями. Он также провёл одну игру в Лиге чемпионов.

Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»