«Абсолютный кумир». Форвард «Фиорентины» Йович — об Ибрагимовиче

Сербский нападающий итальянской «Фиорентины» Лука Йович признался, что его футбольными кумирами являются форварды «Милана» и «Райо Вальекано» Златан Ибрагимович и Радамель Фалькао.
«Ибрагимович? Он мой абсолютный кумир. Он оставил неизгладимый след в истории футбола и до сих пор является важной частью «Милана». Ещё один кумир — Радамель Фалькао. За его причёску и манеру игры», — приводит слова Йовича La Repubblica.
41-летний Ибрагимович пропустил долгое время из-за тяжёлой травмы и полностью восстановился после повреждения только около двух недель назад. Шведский нападающий успел сыграть один матч за «Милан» в текущем розыгрыше итальянской Серии A. 37-летний Фалькао отметился двумя забитыми мячами в 21 встрече за «Райо Вальекано».
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
- 4 марта 2023
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