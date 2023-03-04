«Абсолютный кумир». Форвард «Фиорентины» Йович — об Ибрагимовиче

Сербский нападающий итальянской «Фиорентины» Лука Йович признался, что его футбольными кумирами являются форварды «Милана» и «Райо Вальекано» Златан Ибрагимович и Радамель Фалькао.

«Ибрагимович? Он мой абсолютный кумир. Он оставил неизгладимый след в истории футбола и до сих пор является важной частью «Милана». Ещё один кумир — Радамель Фалькао. За его причёску и манеру игры», — приводит слова Йовича La Repubblica.

41-летний Ибрагимович пропустил долгое время из-за тяжёлой травмы и полностью восстановился после повреждения только около двух недель назад. Шведский нападающий успел сыграть один матч за «Милан» в текущем розыгрыше итальянской Серии A. 37-летний Фалькао отметился двумя забитыми мячами в 21 встрече за «Райо Вальекано».

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»