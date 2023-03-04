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Ройс — о победе над «Лейпцигом»: нашим желанием было вернуть лидерство в таблице

Ройс — о победе над «Лейпцигом»: нашим желанием было вернуть лидерство в таблице
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Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал победу в матче 23-го тура чемпионата Германии с «РБ Лейпциг» (2:1). Марко открыл счёт в матче, реализовав пенальти, и догнал рекордсмена по голам за клуб – Михаэля Цорка. На счету Ройса теперь 159 мячей за «шмелей» во всех турнирах.

«Да, это десятая победа подряд, но мне немного не понравилось то, как мы её добыли. Во втором тайме нам не удавалось удержать мяч и выйти на чужую половину, чтобы найти решения в атаке. В первом тайме получалось намного лучше, когда мы несколько раз находили бреши, чего не могли сделать после перерыва. Большим желанием было вернуть лидерство в таблице, восстановить давление и увеличить отрыв от «Лейпцига». Мы сделали это», — сказал Ройс на пресс-конференции после матча.

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