Глава МЛС прокомментировал возможный переход Лионеля Месси в «Интер Майами»

Руководитель американской футбольной лиги МЛС Дон Гарбер прокомментировал возможность перехода в «Интер Майами» нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Вы говорите, возможно, о самом особенном игроке в истории футбола. Поэтому, когда появляются слухи о его возможном переходе в «Интер Майами», это здорово. И если это может случиться, то это будет потрясающе для МЛС, это было бы потрясающе для Месси и его семьи. И мы все постараемся использовать такую возможность. Я не могу сообщить больше никаких подробностей, потому что их у меня нет», — приводит слова Гарбера The Athletic.

Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. Ранее сообщалось, что аргентинский футболист отклонил первое предложение парижан о продлении контракта.

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