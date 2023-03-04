La Vanguardia: Месси отклонил первое предложение «ПСЖ» о продлении контракта

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отклонил первое предложение французского клуба о продлении контракта. Об этом сообщает издание La Vanguardia.
По информации источника, Месси отклонил предложение «ПСЖ», несмотря на то, что перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре стороны достигли договорённости о продлении контракта. Парижане отправили своё предложение аргентинцу неделю назад, но его не устроила предложенная зарплата.
«ПСЖ» был вынужден предложить Месси контракт с более низким уровнем заработной платы, так как имеет проблемы с финансовым фэйр-плей и должен сократить расходы на зарплату более чем на 30%.
Действующий контракт Месси с «ПСЖ», подписанный в 2021 году, истекает в июне этого года.
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