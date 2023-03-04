«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: Фил Фоден открыл счёт на 15-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 15-й минуте счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден. Он ворвался в штрафную и пробил по воротам Ника Поупа, мяч, задев ногу защитника, влетел в сетку — 1:0.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» с «Манчестер Сити» сыграли вничью — 3:3. В составе хозяев отличились Мигель Альмирон, Каллум Уилсон и Киран Триппьер. У «горожан» голами отметились Илкай Гюндоган, Эрлинг Холанд и Бернарду Силва.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 55 очков после 25 матчей. «Ньюкасл Юнайтед» находится на пятой строчке, заработав 41 очко.