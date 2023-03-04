Иванов — о незасчитанном голе «Спартака»: был свисток. Если бы его не было — другое дело

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:2).

«Конечно, доволен результатом. Незасчитанный гол Соболева? Был свисток. Если бы не было свистка — другое дело. Почему так долго смотрели VAR? Не знаю, это к судьям вопрос», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В составе «Урала» отличились Рай Влут (с пенальти) и Эрик Бикфалви. У «Спартака» дубль оформил Руслан Литвинов. Москвичи набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Урал» находится на 10-й строчке. Команда Виктора Гончаренко заработала 22 очка.