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«Это была трудная игра». Гвардиола — о победе «Манчестер Сити» над «Ньюкаслом»

«Это была трудная игра». Гвардиола — о победе «Манчестер Сити» над «Ньюкаслом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

«Это была действительно очень, очень трудная игра. Мы ожидали подобного, учитывая качества игроков их команды. Они уже являются угрозой и будут ею оставаться в следующие пять лет. Они очень хорошо контролируют мяч в переходных фазах.

Это была хорошая игра, мы грамотно оборонялись. Схожесть между игрой наших команд была поразительной. У нас были свои моменты, у них были свои моменты, но в конце концов решающие действия, приведшие к двум голам, изменили ситуацию.

Конечно, нам приходилось защищаться, в таких играх приходится много терпеть. Но мы не потеряли самообладания. Самое важное, что мы сохранили наш импульс, благодаря чему одержали победу», — приводит слова Гвардиолы BBC.

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