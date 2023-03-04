Защитник «Зенита» Ренан рассказал, как отреагировал на вызов в сборную Бразилии
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Защитник «Зенита» Роберт Ренан прокомментировал вызов в состав сборной Бразилии на товарищеский матч с национальной командой Марокко, который состоится 26 марта. Для 19-летнего футболиста это первый вызов в состав «селесао».
«Вызов в сборную Бразилии — сюрприз для меня. Смотрел по телевизору объявление состава: не смог сдержать эмоций, когда там появилось моё имя, — вскочил и бросился в другую комнату. Родители тоже эмоционально отреагировали», — передаёт слова Ренана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Ренан сыграл свой первый матч в Российской Премьер-Лиге в рамках 18-го тура с «Пари Нижний Новгород» (3:0). В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с «Химками», игра состоится 12 марта, начало – в 14:00 мск.
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