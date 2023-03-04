Защитник «Зенита» Ренан: российский футбол оставил приятное впечатление

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан поделился мнением о российском футболе после игры 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

«Я сыграл первый матч в РПЛ — российский футбол оставил приятное впечатление. Чувствую, что сегодня был неплох, а в некоторых моментах даже хорош. Мне ещё есть над чем работать. Не планирую останавливаться; наоборот — хочу работать, работать и работать», — передаёт слова Ренана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В матче с «Пари НН» в составе «Зенита» дублем отметился Малком, ещё один мяч на счету Александра Ерохина. В следующем туре российского чемпионата подопечные Сергея Семака сыграют с «Химками». Встреча пройдёт 12 марта, начало – в 14:00 мск.