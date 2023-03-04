«Тоттенхэм» минимально уступил в гостях «Вулверхэмптону» в матче 26-го тура АПЛ
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Сегодня, 4 марта, завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вулверхэмптон» принимал лондонский «Тоттенхэм». Встреча прошла на стадионе «Молине». Стартовый свисток главного арбитра матча Тима Робинсона прозвучал в 18:00 мск. Встреча завершилась минимальной победой хозяев – 1:0.
Единственный гол в этом матче был забит «волками» на 82-й минуте, отличился вингер Адама Траоре. Благодаря победе «волки» набрали 27 очков и поднялись на 13-е место турнирной таблицы. «Тоттенхэм», у которого 45 очков, остался на четвёртом месте, в зоне Лиги чемпионов.
В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Ноттингем Форест» (11 марта), а «Вулверхэмптон» – с «Ньюкаслом» (12 марта).
Англия - Премьер-лига. 26-й тур
04 марта 2023, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Траоре – 82'
Результаты других матчей 26-го тура представлены ниже.
Англия - Премьер-лига. 26-й тур
04 марта 2023, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Андерсен – 27'
Удаления: нет / Дукур – 62'
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