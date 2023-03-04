«Тоттенхэм» минимально уступил в гостях «Вулверхэмптону» в матче 26-го тура АПЛ

Сегодня, 4 марта, завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вулверхэмптон» принимал лондонский «Тоттенхэм». Встреча прошла на стадионе «Молине». Стартовый свисток главного арбитра матча Тима Робинсона прозвучал в 18:00 мск. Встреча завершилась минимальной победой хозяев – 1:0.

Единственный гол в этом матче был забит «волками» на 82-й минуте, отличился вингер Адама Траоре. Благодаря победе «волки» набрали 27 очков и поднялись на 13-е место турнирной таблицы. «Тоттенхэм», у которого 45 очков, остался на четвёртом месте, в зоне Лиги чемпионов.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Ноттингем Форест» (11 марта), а «Вулверхэмптон» – с «Ньюкаслом» (12 марта).

Результаты других матчей 26-го тура представлены ниже.