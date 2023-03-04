Семак — о Fan ID: надеемся, что фанаты достигнут компромисса с руководителями

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с низкой посещаемостью матчей после введения паспорта болельщика.

«Поддержка фанатов? Конечно, мы очень скучаем, наша победа — это благодарность тем болельщикам, которые пришли, и благодарность «Виражу» за поддержку. Они всегда нас поддерживают и поддерживали. Вы знаете, по каким причинам они не присутствуют сегодня, и их отсутствие, конечно, сказывается — это и шумовая поддержка, и антураж, который присутствует на «Газпром Арене», — нам всем этого не хватало.

Мы все очень верим и надеемся, что этот вопрос разрешится, что та принципиальность, которая сейчас есть у всех фанатских движений всех клубов, достигнет какого-то компромисса с руководителями и мы найдём путь для выхода из ситуации. Фанаты, безусловно, украшают футбол», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

На матче «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» (3:0) присутствовало 19 700 зрителей.