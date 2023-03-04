Первый домашний матч «Зенита» с Fan ID посетили 19 700 зрителей. В прошлый раз — 34 565
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Сегодня, 4 марта, на стадионе «Газпром Арена» проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются «Зенит» и «Пари НН». Эта первая игра РПЛ в Санкт-Петербурге, для посещения которой требуется паспорт болельщика (Fan ID). Её посетили 19 705 человек.
В прошлый раз «Зенит» проводил домашний матч в рамках чемпионата России в 16-м туре, когда играл с «Ахматом» (2:1). Встреча прошла 5 ноября 2022 года и собрала на трибунах «Газпром Арены» 34 565 человек.
«Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России первое место, набрав в 17 матчах 42 очка. В случае победы над «Пари НН» команда Сергея Семака оторвётся от идущего вторым «Спартака» на восемь очков. 35 очков в активе «Ростова», который сегодня сыграет дома с «Локомотивом».
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