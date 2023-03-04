Артём Дзюба забил 150-й гол в рамках РПЛ

Сегодня, 4 марта, проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» играет на выезде с «Ростовом». По ходу встречи нападающий железнодорожников Артём Дзюба оформил дубль. Таким образом, он забил уже 150 голов в рамках российского чемпионата.
Для российского нападающего два гола в ворота «Ростова» стали дебютными за московский клуб. Ранее он провёл две встречи в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России со «Спартаком», но не сумел отличиться ни в одной из них, а его клуб уступил с общим счётом 2:5 и вылетел в Путь регионов.
«Локомотив» до матча располагался на 14-м месте турнирной таблицы в зоне стыковых матчей, имея в активе 13 очков по итогам 17 туров. В следующем туре команда встретится с «Ахматом». Игра пройдёт 11 марта, начало – в 16:30 мск.
- 4 марта 2023
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