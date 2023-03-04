Губерниев — о хет-трике Дзюбы: парень рукастый, многое может, «Локомотиву» поможет

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о хет-трике нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в ворота «Ростова» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
«Дзюба, Дзюба, это в наших силах! «Локо» от пожара уберечь! Парень рукастый, многое может! И «Локомотиву» поможет!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Отметим, что 34-летний Дзюба был футболистом «Ростова» с 2013 по 2014 год, а также первую половину 2015 года, выиграв с клубом Кубок России. Следующие семь лет Артём выступал в составе «Зенита», а затем несколько месяцев провёл в турецком клубе «Адана Демирспор». В феврале 2023-го Артём Дзюба стал игроком «Локомотива», подписав контракт до конца сезона. Это его дебютная игра за железнодорожников в чемпионате России.
- 4 марта 2023
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