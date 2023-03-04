Дзюба стал третьим игроком в истории, забившим три гола в дебютном матче РПЛ за клуб

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба оформил хет-трик в первом матче Российской Премьер-Лиги за московский клуб. Игрок помог железнодорожникам одержать победу в игре с «Ростовом» со счётом 3:1.

Дзюба отметился голами на 33-й, 58-й и 64-й минутах. Артём стал третьим игроком, оформившим хет-трик в дебютной игре РПЛ за клуб. Ранее это удавалось сделать нападающему «Рубина» Андресу Дрейеру в 2021 году в игре с «Уралом» (4:0) и полузащитнику «Спартака» Юре Мовсисяну в 2013 году в игре с «Тереком» (3:1).

«Ростов» остался на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 17 матчей. «Локомотив» поднялся на 13-ю строчку, заработав 16 очков в сезоне.