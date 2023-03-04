Тренер «Пари НН» Горлов объяснил разгромное поражение команды от «Зенита» в РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов высказался после поражения команды от «Зенита» (0:3) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня мы пропустили быстрый гол со «стандарта». Дисциплинированно оборонялись, но у нас совсем не получилась контригра. Слишком уж робко действовали против «Зенита», упростив ему игру. А если ты не проводишь контратаки, дисциплинированная и организованная игра в обороне смысла не имеет.

Считаю, что этот матч дал нам много информации. Есть над чем задуматься в преддверии игр с «Ростовом». Будем готовиться», — приводит слова Горлова пресс-служба нижегородского клуба в телеграм-канале.

«Пари НН» с 19 очками располагается на 12-й строчке турнирной таблицы. «Зенит» (45) — первый.