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«Бавария» обыграла «Штутгарт» в матче Бундеслиги

«Бавария» обыграла «Штутгарт» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 23-го тура чемпионата Германии, в котором «Штутгарт» принимал «Баварию». Главный арбитр матча Кристиан Дингерт дал стартовый свисток в 20:30 мск. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Баварии».

На 39-й минуте защитник Маттейс де Лигт вывел гостей вперёд. На 62-й минуте Эрик Шупо-Мотинг, недавно подписавший с «Баварией» новый контракт, удвоил преимущество своей команды. На 88-й минуте Хуан Переа отыграл один мяч.

«Бавария» вернулась на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии. Мюнхенская команда набрала 49 очков в 23 матчах. Столько же очков у дортмундской «Боруссии». На третьем месте находится «Унион» с 23 очками. «Штутгарт» находится на 15-м месте, набрав 19 очков.

Германия - Бундеслига. 23-й тур
04 марта 2023, суббота. 20:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 де Лигт – 39'   0:2 Шупо-Мотинг – 62'   1:2 Переа – 88'
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