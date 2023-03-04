«Бавария» обыграла «Штутгарт» в матче Бундеслиги

Завершился матч 23-го тура чемпионата Германии, в котором «Штутгарт» принимал «Баварию». Главный арбитр матча Кристиан Дингерт дал стартовый свисток в 20:30 мск. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Баварии».

На 39-й минуте защитник Маттейс де Лигт вывел гостей вперёд. На 62-й минуте Эрик Шупо-Мотинг, недавно подписавший с «Баварией» новый контракт, удвоил преимущество своей команды. На 88-й минуте Хуан Переа отыграл один мяч.

«Бавария» вернулась на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии. Мюнхенская команда набрала 49 очков в 23 матчах. Столько же очков у дортмундской «Боруссии». На третьем месте находится «Унион» с 23 очками. «Штутгарт» находится на 15-м месте, набрав 19 очков.