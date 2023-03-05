«Атлетико» забил шесть мячей в ворота «Севильи» в матче чемпионата Испании

Сегодня, 5 марта, на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде завершился матч 24-го тура чемпионата Испании. Играли местный «Атлетико» и «Севилья». Финальный свисток Гильермо Куадры Фернандеса зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 6:1.
Счёт в матче был открыт на 23-й минуте: отличился Мемфис Депай с паса Антуана Гризманна.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Через три минуты Депай оформил дубль, на этот раз отличившись с передачи Маркоса Льоренте.
В концовке первого тайма «Севилья» отыграла один мяч усилиями Юссефа Эн-Несири.
На 53-й минуте Гризманн вновь вернул «Атлетико» преимущество в два мяча, реализовав передачу Коке.
В оставшееся время «Атлетико» отличился трижды: сначала точным ударом отметился Янник Карраско, а финальную точку поставил Альваро Мората, оформивший дубль. У «Севильи» пенальти на 74-й минуте не реализовал Иван Ракитич, а на 81-й вторую жёлтую карточку получил Пап Гуй.
«Атлетико» набрал 45 очков и поднялся в турнирной таблице на третье место. «Севилья» (25) — 16-я.
- 5 марта 2023
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:45
-
00:44
-
00:35
-
00:32
- 4 марта 2023
-
23:53
-
23:52
-
23:46
-
23:43
-
23:38
-
23:24
-
22:55
-
22:51
-
22:44
-
22:40
-
22:29
-
22:28
-
22:26
-
22:23
-
22:20
-
22:16
-
22:15
-
22:08
-
22:05
-
22:04
-
22:01
-
21:47
-
21:47
-
21:41
-
21:40
-
21:38
-
21:24