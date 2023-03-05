«Атлетико» забил шесть мячей в ворота «Севильи» в матче чемпионата Испании

Сегодня, 5 марта, на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде завершился матч 24-го тура чемпионата Испании. Играли местный «Атлетико» и «Севилья». Финальный свисток Гильермо Куадры Фернандеса зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 6:1.

Счёт в матче был открыт на 23-й минуте: отличился Мемфис Депай с паса Антуана Гризманна.

Гол Депая. Видеоролик:

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Через три минуты Депай оформил дубль, на этот раз отличившись с передачи Маркоса Льоренте.

Дубль Депая. Видеоролик:

В концовке первого тайма «Севилья» отыграла один мяч усилиями Юссефа Эн-Несири.

Гол Эн-Несири. Видеоролик:

На 53-й минуте Гризманн вновь вернул «Атлетико» преимущество в два мяча, реализовав передачу Коке.

Гол Гризманна. Видеоролик:

В оставшееся время «Атлетико» отличился трижды: сначала точным ударом отметился Янник Карраско, а финальную точку поставил Альваро Мората, оформивший дубль. У «Севильи» пенальти на 74-й минуте не реализовал Иван Ракитич, а на 81-й вторую жёлтую карточку получил Пап Гуй.

«Атлетико» набрал 45 очков и поднялся в турнирной таблице на третье место. «Севилья» (25) — 16-я.