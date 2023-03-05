Впервые за 37 лет в старте «Арсенала» не вышел ни один игрок, игравший при Венгере

Вчера, 4 марта, завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимал «Борнмут». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Криса Каваны прозвучал в 18:00 мск. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.
Впервые с 22 января 1986 года в стартовом составе «Арсенала» не вышел ни один футболист, сыгравший хотя бы один официальный матч под руководством экс-тренера Арсена Венгера, сообщает статистический портал Opta.
Напомним, Арсен Венгер стал первым иностранным тренером, который выиграл чемпионат Англии, а также первым иностранным тренером, который сумел сделать со своим клубом «золотой дубль» — то есть выиграл в одном сезоне и чемпионат, и Кубок. Также Венгер стал первым иностранцем, признанным в Англии тренером года.
Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год.
Аршавин: Венгер слишком умный, чтобы быть тренером
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