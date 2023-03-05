Джорджо Кьеллини забил первый гол в MLS

Защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини забил первый гол в высшей лиге США.

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Кьеллини открыл счёт на 24-й минуте матча с «Портленд Тимберс», выиграв борьбу в штрафной площади после подачи Келлина Акосты с левого фланга. Этот гол стал 52-м в карьере защитника. Наиболее результативными в карьере игрока стали сезоны-2008/2009 и 2009/2010, когда Джорджо забивал пять голов.

Кьеллини перешёл в «Лос-Анджелес» в 2022 году. До этого с 2005 по 2022 год защитник выступал за «Ювентус», в составе которого девять раз становился чемпионом Италии. В составе сборной Италии Кьеллини выиграл чемпионат Европы в 2021 году. В финале его команда обыграла сборную Англии в серии послематчевых пенальти.