Галтье: в матче с «Баварией» «ПСЖ» нельзя расслабляться
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился ожиданиями от ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
«Вы видите, что я немного обеспокоен, потому что уже второй раз мы упускаем преимущество в два мяча. В матче с «Баварией» у нас не будет ни минуты отдыха, мы должны будем играть в полную силу с пламенным сердцем, желанием, решимостью и без какого-либо расслабления, потому что на таком уровне это не простят. Если это произойдет в одном или двух матчах, это нормально. Но так не должно происходить на больших встречах, потому что мы хотим чего-то добиться», — приводит слова Галтье RMC Sport со ссылкой на Canal+.
Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится в среду, 8 марта. Первый матч закончился минимальной победой «Баварии».
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