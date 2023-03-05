Нагельсман: обыграть «ПСЖ» очень сложно, это одна из лучших команд Европы

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Для меня важны манера и стиль. Результат может зависеть от нескольких вещей — и у нас больше шансов, благодаря победе со счётом 1:0 в первом матче — но стиль нашей игры зависит от ситуации в сезоне.

Я сказал игрокам, что в среду у нас будет очень важная игра и что нам нужно набраться сил. Эту команду очень сложно обыграть — они входят в число лучших команд Европы», — приводит слова Нагельсмана France24 со ссылкой на Sky.

Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится в среду, 8 марта. Игра начнётся в 23:00 мск. «ПСЖ» занял второе место в квартете с «Бенфикой», «Ювентусом» и «Маккаби» Хайфа, а «Бавария» выиграла группу с «Интером», «Барселоной» и «Викторией».