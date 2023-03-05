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Пономарёв: Чалов и Заболотный не соответствуют уровню ЦСКА

Пономарёв: Чалов и Заболотный не соответствуют уровню ЦСКА
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Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв заявил, что нападающие Фёдор Чалов и Антон Заболотный не соответствуют уровню армейской команды.

«У ЦСКА есть слабые места и люди, которые не соответствуют уровню команды. У армейцев хороший вратарь, прекрасная линия обороны, полузащита — в порядке. Но вот с нападающими беда. Чалов не соответствует форварду ЦСКА, у него нет напора. Это касается и Заболотного, он не готов, у него нет дриблинга, плохо мяч обрабатывает. Большая проблема ЦСКА, что у команды нет таких нападающих как у «Зенита».

Что скажу о Медине и Карраскале? Они более или менее соответствуют. В начале Карраскаль производил хорошее впечатление, я думал, какой классный футболист, берёт на себя игру. Но сейчас он превратился в среднего игрока как и все остальные наши. Он закис», — приводит слова Пономарёв Legalbet.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги 24-летний Чалов провёл 17 матчей в составе ЦСКА, забил десять мячей и отдал одну голевую передачу.

На счету 31-летнего Заболотного 11 матчей в РПЛ и ни одного результативного действия.

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