Дзюба — о словах Кокорина про тюрьму: кто я такой, чтобы его осуждать?

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал слова форварда «Ариса» Александра Кокорина о том, что, по его мнению, «каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме».
«Я искренне надеюсь, что Александр не до конца правильно сформулировал мысль, не до конца донёс посыл. Очень верю в это. Сказал — и сказал. Кокору надо воспринимать так: он хороший парень, не задумывается, что сказал, ему по барабану, кто что подумает — »кайфарик", грубо говоря. Он делает всё, что хочет, от чего получает удовольствие.
Конечно эти вещи мне не близки, но кто я такой, чтобы его осуждать? Сказал — и сказал. Я посмеялся с друзьями: «во Кокора даёт жару!». Искренне надеюсь, что он неправильно сформулировал мысль", — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.
- 5 марта 2023
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