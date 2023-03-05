Дзюба — о словах Кокорина про тюрьму: кто я такой, чтобы его осуждать?

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал слова форварда «Ариса» Александра Кокорина о том, что, по его мнению, «каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме».

«Я искренне надеюсь, что Александр не до конца правильно сформулировал мысль, не до конца донёс посыл. Очень верю в это. Сказал — и сказал. Кокору надо воспринимать так: он хороший парень, не задумывается, что сказал, ему по барабану, кто что подумает — »кайфарик", грубо говоря. Он делает всё, что хочет, от чего получает удовольствие.

Конечно эти вещи мне не близки, но кто я такой, чтобы его осуждать? Сказал — и сказал. Я посмеялся с друзьями: «во Кокора даёт жару!». Искренне надеюсь, что он неправильно сформулировал мысль", — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.