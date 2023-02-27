Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной России Карпин прокомментировал слова Кокорина про тюрьму

Главный тренер сборной России Карпин прокомментировал слова Кокорина про тюрьму
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Слова Кокорина про то, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме? Не знаю, что он хотел сказать в реальности, но, если высказался в такой интерпретации, конечно же, я не согласен. Если же посыл в том, что раз уж с тобой произошло такое плохое событие в жизни и тюрьма может послужить уроком, то да, согласен. Но для этого необязательно попадать в тюрьму. Любое негативное событие может стать человеку уроком и без лишения свободы», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, Кокорин провёл некоторое время в тюремном заключении после того, как напал на чиновника.

Новость по теме
«В наше время может произойти что угодно». Карпин — о товарищеском матче с Ираном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023