Главный тренер сборной России Карпин прокомментировал слова Кокорина про тюрьму

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Слова Кокорина про то, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме? Не знаю, что он хотел сказать в реальности, но, если высказался в такой интерпретации, конечно же, я не согласен. Если же посыл в том, что раз уж с тобой произошло такое плохое событие в жизни и тюрьма может послужить уроком, то да, согласен. Но для этого необязательно попадать в тюрьму. Любое негативное событие может стать человеку уроком и без лишения свободы», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, Кокорин провёл некоторое время в тюремном заключении после того, как напал на чиновника.