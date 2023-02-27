Главный тренер сборной России Карпин прокомментировал слова Кокорина про тюрьму
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
«Слова Кокорина про то, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме? Не знаю, что он хотел сказать в реальности, но, если высказался в такой интерпретации, конечно же, я не согласен. Если же посыл в том, что раз уж с тобой произошло такое плохое событие в жизни и тюрьма может послужить уроком, то да, согласен. Но для этого необязательно попадать в тюрьму. Любое негативное событие может стать человеку уроком и без лишения свободы», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Напомним, Кокорин провёл некоторое время в тюремном заключении после того, как напал на чиновника.
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