Участие Варана в матче с «Ливерпулем» под вопросом

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может пропустить матч 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Об этом сообщает Daily Mail.

В последние несколько дней Варан жаловался на боль в ноге. После завтрака футболист пройдёт фитнес-тест, по результатам которого будет принято решение о его участии в матче. Вместо него на позиции защитника могут сыграть Виктор Линделёф или Гарри Магуайр.

В нынешнем сезоне Варан принял участие в 24 матчах в составе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Игрок присоединился к команде в 2021 году, перейдя из мадридского «Реала».

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» начнётся сегодня, в 19:30 мск. Хозяева находятся на шестом месте в чемпионате Англии, а гости — на третьем.