Леонид Слуцкий будет вести программу про РПЛ на Первом канале

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий в паре со спортивным журналистом Денисом Казанским будет вести программу «На футболе...» на «Первом канале». Об этом сообщается на сайте телеканала. Премьерный выпуск запланирован на сегодня, 5 марта.
«5 марта на Первом канале стартует программа «На футболе...». Ведущие передачи, спортивный комментатор Денис Казанский и футбольный тренер Леонид Слуцкий, представят новый авторский взгляд на этот традиционный вид спорта. В центре внимания — чемпионат России по футболу», — сказано в сообщении.
Последней командой, которой руководил Леонид Слуцкий, был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. С тех пор Слуцкий работает экспертом, брал интервью у тренеров РПЛ для «Коммент.Шоу».
- 5 марта 2023
-
15:21
-
15:18
-
15:05
-
14:56
-
14:55
-
14:50
-
14:43
-
14:37
-
14:32
-
14:17
-
14:11
-
13:59
-
13:58
-
13:52
-
13:48
-
13:29
-
13:23
-
13:22
-
13:01
-
12:57
-
12:55
-
12:51
-
12:40
-
12:37
-
12:31
-
12:29
-
12:12
-
12:02
-
11:48
-
11:45
-
11:39
-
11:28
-
11:27
-
11:20
-
11:08