Леонид Слуцкий будет вести программу про РПЛ на Первом канале

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий в паре со спортивным журналистом Денисом Казанским будет вести программу «На футболе...» на «Первом канале». Об этом сообщается на сайте телеканала. Премьерный выпуск запланирован на сегодня, 5 марта.

«5 марта на Первом канале стартует программа «На футболе...». Ведущие передачи, спортивный комментатор Денис Казанский и футбольный тренер Леонид Слуцкий, представят новый авторский взгляд на этот традиционный вид спорта. В центре внимания — чемпионат России по футболу», — сказано в сообщении.

Последней командой, которой руководил Леонид Слуцкий, был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. С тех пор Слуцкий работает экспертом, брал интервью у тренеров РПЛ для «Коммент.Шоу».