В Футбольной ассоциации Англии обеспокоились большим числом легионеров в АПЛ

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Биллингем выразил мнение, что, несмотря на желание клубов подписывать талантливых игроков из-за рубежа, необходимо найти компромисс, так как большое число легионеров в английской Премьер-лиге может создать проблемы для сборной Англии.

«Нам важно контролировать и ограничивать приток иностранных игроков. В последние два трансферных окна к нам приехало в два раза больше иностранных игроков, чем в любое другое окно до того. В связи с этим количество квалифицированных футболистов сборной Англии до 21 года сократилось. Их игровое время в клубах существенно снизилось — примерно в два раза.

Нужно пересмотреть эффективность существующей визовой системы в английском футболе, чтобы мы по-прежнему могли привлекать лучшие мировые таланты, но при этом не забывали о поддержке молодых отечественных игроков, которым нужна возможность развиваться», — приводит слова Биллингема Daily Mail.