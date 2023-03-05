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«Енисей» обыграл «Волгарь» и сравнялся по очкам с «Рубином»

«Енисей» обыграл «Волгарь» и сравнялся по очкам с «Рубином»
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Сегодня, 5 марта, в красноярском футбольном манеже состоялся матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором играли местный «Енисей» и «Волгарь» из Астрахани. Финальный свисток Владимира Сельдякова зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли гости: на шестой минуте точным ударом отметился Данил Липовой. На 10-й минуте гол Никиты Глушкова позволил «Енисею» отыграться. Красноярская команда могла выйти вперёд на 25-й минуте, но не реализовала пенальти. Однако на 53-й минуте Александр Ломакин всё-таки забил второй мяч «Енисея» и принёс своей команде победу.

«Енисей» набрал 37 очков и закрепился на четвёртой строчке турнирной таблицы. У «Рубина», идущего третьим, столько же очков, но матч в запасе. «Волгарь» (30) — восьмой.

Россия - Мелбет Первая лига. 21-й тур
05 марта 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 1
Волгарь
Астрахань
0:1 Липовой – 6'   1:1 Глушков – 10'   2:1 Ломакин – 53'
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