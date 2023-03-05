«Енисей» обыграл «Волгарь» и сравнялся по очкам с «Рубином»

Сегодня, 5 марта, в красноярском футбольном манеже состоялся матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором играли местный «Енисей» и «Волгарь» из Астрахани. Финальный свисток Владимира Сельдякова зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли гости: на шестой минуте точным ударом отметился Данил Липовой. На 10-й минуте гол Никиты Глушкова позволил «Енисею» отыграться. Красноярская команда могла выйти вперёд на 25-й минуте, но не реализовала пенальти. Однако на 53-й минуте Александр Ломакин всё-таки забил второй мяч «Енисея» и принёс своей команде победу.

«Енисей» набрал 37 очков и закрепился на четвёртой строчке турнирной таблицы. У «Рубина», идущего третьим, столько же очков, но матч в запасе. «Волгарь» (30) — восьмой.