«Бетис» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 5 марта, состоится матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» примет мадридский «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток главного арбитра матча Сесара Сото Градо прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Также матч можно будет посмотреть в онлайн-сервисе Okko.

«Реал» продолжает погоню за лидирующей в чемпионате «Барселоной», отставая от сине-гранатовых на десять очков. В последних пяти встречах подопечные Карло Анчелотти одержали три победы, один раз сыграли вничью и единожды потерпели поражение.

«Бетис» в данный момент располагается на пятом месте турнирной таблицы с 40 очками и в случае победы сможет сократить отставание от идущего четвёртым «Реала Сосьедад» (44 очка). Также севильский клуб сможет увеличить свою выигрышную серию до четырёх игр.