«Сампдория» и «Салернитана» не открыли счёт в матче Серии А

«Сампдория» и «Салернитана» сыграли вничью в матче 25-го тура итальянской Серии А. Команды встречались на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Финальный свисток главного арбитра Давиде Массы зафиксировал счёт 0:0.
По ходу встречи рефери показал семь жёлтых карточек, четыре из них – игрокам гостей. В составе «Сампдории» предупреждение получили Брам Нуйтинк, Микаэль Кюизанс и Лоренцо Малагрида, у «Сампдории» — Флавьюс Данильюк, Джулио Маджоре, Кшиштоф Пёнтек и Булайе Диа.
«Сампдория» набрала 12 очков, но по-прежнему замыкает турнирную таблицу Серии А. «Салернитана» (25) – на 16-й позиции.
Возглавляет первенство Италии «Наполи», который в матче 25-го тура уступил «Лацио» (0:1), но имеет 17-очковый отрыв от «орлов», которые занимают вторую позицию.
- 5 марта 2023
-
19:54
-
19:47
-
19:43
-
19:37
-
19:35
-
19:26
-
19:23
-
19:15
-
19:12
-
19:11
-
19:08
-
18:58
-
18:54
-
18:50
-
18:49
-
18:39
-
18:34
-
18:32
-
18:31
-
18:25
-
18:18
-
18:17
-
18:13
-
18:08
-
18:07
-
18:05
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:57
-
17:50
-
17:50
-
17:43
-
17:36