«Сампдория» и «Салернитана» не открыли счёт в матче Серии А

«Сампдория» и «Салернитана» сыграли вничью в матче 25-го тура итальянской Серии А. Команды встречались на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Финальный свисток главного арбитра Давиде Массы зафиксировал счёт 0:0.

По ходу встречи рефери показал семь жёлтых карточек, четыре из них – игрокам гостей. В составе «Сампдории» предупреждение получили Брам Нуйтинк, Микаэль Кюизанс и Лоренцо Малагрида, у «Сампдории» — Флавьюс Данильюк, Джулио Маджоре, Кшиштоф Пёнтек и Булайе Диа.

«Сампдория» набрала 12 очков, но по-прежнему замыкает турнирную таблицу Серии А. «Салернитана» (25) – на 16-й позиции.

Возглавляет первенство Италии «Наполи», который в матче 25-го тура уступил «Лацио» (0:1), но имеет 17-очковый отрыв от «орлов», которые занимают вторую позицию.