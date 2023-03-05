Сенников — о хет-трике Дзюбы: игроку высокого уровня не нужно много времени на раскачку

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на выступление форварда железнодорожников Артёма Дзюбы в матче с «Ростовом» (3:1). Дзюба в этой игре оформил хет-трик.

«Никто не ожидал, что сразу будет хет-трик! Но это опытный игрок, который умеет забивать. В «Локомотиве» и рассчитывали на то, что Дзюба всегда будет на острие атаки замыкать передачи, искать отскок, — в матче с «Ростовом» ему всё удалось.

Достаточно хорошая игра, были быстрые фланги. Дзюба достаточно быстро влился. Игроку высокого уровня не нужно много времени на раскачку. Понятно, что со «Спартаком» были принципиальные матчи — он где-то смог себя проявить, а где-то нет. Но в РПЛ для него нет никаких секретов. В «Локомотиве» достаточно квалифицированные футболисты, которые могут найти с Артёмом общий язык. Считаю, что не должно быть проблем. Но и «Ростов» сейчас не в оптимальной форме.

Если в плане соперничества «Спартак» выглядел более интересно, то «Ростов» даже в товарищеских матчах на сборах был несобран, и им нужно время поработать. «Ростов» сейчас не в той форме, чтобы соперничать с «Локомотивом». Есть хорошие команды: «Ахмат», «Зенит», «Урал», «Спартак», ЦСКА — с этими командами будут видны проблемы и результаты «Локомотива». Но Карпин найдёт решение и приведёт команду в порядок», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.