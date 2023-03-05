«Алания» сыграла вничью с «Нефтехимиком» и упустила шанс догнать «Балтику»

Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Нефтехимик» на одноимённом стадионе в Нижнекамске принимал «Аланию». Команды не сумели выявить победителя, не открыв при этом счёт.

Команда из Владикавказа имела шанс набрать 41 очко и догнать лидера первенства – «Балтику», но после ничейного результата «Алания» осталась на втором месте в турнирной таблице (39). «Нефтехимик» (28) занимает девятую позицию.

В следующем туре «Алания» сыграет с «Кубанью». Матч пройдёт во Владикавказе. «Нефтехимик» 12 марта на выезде сыграет с «Велесом».

«Балтика», которая ещё не провела свой матч 21-го тура, имеет возможность увеличить отрыв от владикавказцев. Завтра, 6 марта, коллектив из Калининграда примет «СКА-Хабаровск».