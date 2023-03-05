Тюкавин праздновал победный гол, Сёмин следил с VIP-трибуны. Фото с «Динамо» — «Крылья»

5 марта в Москве «Динамо» обыграло самарские «Крылья Советов» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:0.
На 17-й минуте Амар Рахманович забил гол после передачи Гленна Бейла, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. На 34-й минуте голкипер москвичей Антон Шунин выпустил мяч из рук, пытаясь выиграть борьбу на втором этаже, после чего Бенхамин Гарре поразил пустые ворота. Но, так как мяч попал игроку в руку, этот гол тоже был отменён.
На 77-й минуте забил Фёдор Смолов, но после просмотра VAR арбитр вновь не засчитал взятие ворот, так как Саба Сазонов сфолил в атаке.
Автором единственного забитого гола стал Константин Тюкавин, отличившийся в компенсированное время второго тайма.
«Динамо» находится на четвёртом месте в РПЛ (32 очка), а «Крылья Советов» — на 11-м (20).
Лучшие фото с матча «Динамо» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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