Тюкавин праздновал победный гол, Сёмин следил с VIP-трибуны. Фото с «Динамо» — «Крылья»

5 марта в Москве «Динамо» обыграло самарские «Крылья Советов» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:0.

На 17-й минуте Амар Рахманович забил гол после передачи Гленна Бейла, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. На 34-й минуте голкипер москвичей Антон Шунин выпустил мяч из рук, пытаясь выиграть борьбу на втором этаже, после чего Бенхамин Гарре поразил пустые ворота. Но, так как мяч попал игроку в руку, этот гол тоже был отменён.

На 77-й минуте забил Фёдор Смолов, но после просмотра VAR арбитр вновь не засчитал взятие ворот, так как Саба Сазонов сфолил в атаке.

Автором единственного забитого гола стал Константин Тюкавин, отличившийся в компенсированное время второго тайма.

«Динамо» находится на четвёртом месте в РПЛ (32 очка), а «Крылья Советов» — на 11-м (20).

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.