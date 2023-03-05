«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Нуньес увеличил преимущество хозяев на 47-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. «Ливерпуль» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 47-й минуте уругвайский форвард Дарвин Нуньес забил второй гол хозяев. Он головой замкнул подачу Харви Эллиотта.
Ранее в первом тайме, на 43-й минуте, отличился нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо. Он получил мяч в штрафной и точно пробил в дальний нижний угол ворот де Хеа.
«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 24 матчей. «Ливерпуль» находится на шестой строчке, заработав 39 очков. Лидирует «Арсенал» (63).
- 5 марта 2023
-
21:27
-
21:26
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
21:12
-
21:11
-
21:08
-
21:06
-
21:06
-
21:03
-
21:03
-
21:00
-
20:57
-
20:54
-
20:46
-
20:40
-
20:38
-
20:38
-
20:37
-
20:35
-
20:21
-
20:15
-
20:14
-
20:09
-
19:54
-
19:47
-
19:43
-
19:37
-
19:35
-
19:26
-
19:23
-
19:15
-
19:12
-
19:11