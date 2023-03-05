«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Нуньес увеличил преимущество хозяев на 47-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. «Ливерпуль» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 47-й минуте уругвайский форвард Дарвин Нуньес забил второй гол хозяев. Он головой замкнул подачу Харви Эллиотта.

Ранее в первом тайме, на 43-й минуте, отличился нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо. Он получил мяч в штрафной и точно пробил в дальний нижний угол ворот де Хеа.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 24 матчей. «Ливерпуль» находится на шестой строчке, заработав 39 очков. Лидирует «Арсенал» (63).