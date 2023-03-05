Гендиректор «Динамо»: ставим задачу перед командой пройти «Зенит» в Кубке России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, какая задача стоит перед игроками московской команды в преддверии матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом». Встреча между командами состоится 15 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало – в 20:00 по московскому времени.

«Задача в Кубке России – сыграть с «Зенитом» достойно. Но и, конечно, пройти дальше», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, московское «Динамо» ранее выступало в рамках Пути РПЛ Кубка России, но вылетело по итогу двухматчевого противостояния с «Крыльями Советов» (2:3). «Зенит» в прошлом раунде турнира разгромил ульяновскую «Волгу» в гостях — 3:0.