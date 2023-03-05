Курбан Бердыев одержал победу в рамках РПЛ впервые с мая 2019 года

Сегодня, 5 марта, завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» на своём поле уверенно обыграл ЦСКА со счётом 2:0. Для главного тренера хозяев Курбана Бердыева это первая победа в чемпионате с мая 2019 года, когда специалист возглавлял казанский «Рубин».

В последний раз команда Бердыева одерживала победу в чемпионате 3 мая 2019 года. Тогда в рамках 27-го тура РПЛ «Рубин» встречался с «Оренбургом» и одержал победу со счётом 2:0. По итогам сезона казанский клуб занял 11-е место турнирной таблицы, и в июне этого же года Бердыев был уволен со своей должности.

Благодаря победе «Сочи» смог набрать 28 очков и занять седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата. В следующем туре подопечные Бердыева сыграют с «Оренбургом», встреча состоится 10 марта.