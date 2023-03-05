Пауло Дибала попал в стартовый состав «Ромы» на матч с «Ювентусом»
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Сегодня, 5 марта, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» примет «Ювентус». Команды сыграют на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Команды огласили стартовые составы.
«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Залевский, Кристанте, Матич, Спинаццола, Вейналдум, Пеллегрини, Дибала.
«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бремер, Сандро, Куадрадо, Фаджоли, Локателли, Рабьо, Костич, Ди Мария, Влахович.
«Рома» занимает пятую позицию в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. В случае победы в сегодняшнем матче команда Жозе Моуринью догонит «Милан». «Ювентус», который был лишён 15 очков за участие бывшего руководства в финансовых махинациях, имеет 35 очков и занимает седьмую позицию.
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