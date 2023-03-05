Сёмин поздравил Бердыева с первой победой в качестве главного тренера «Сочи»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил наставника «Сочи» Курбана Бердыева с первой победой в официальном матче в новом клубе. Сегодня, 5 марта, «Сочи» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.

«Надо поздравить Бердыева с возвращением и победой в первом матче. «Сочи» действовал в его стиле. Курбан Бекиевич хорошо организует футбол, прививает команде дисциплинированный, прагматичный стиль. Это та игра, которая, прежде всего, даёт результат. Его команду сразу видно. Она знает, что делать при обороне, и реализует моменты. Посмотрите, как Бердыев угадал с заменами. Не знаю, что ждёт «Сочи» в будущем, но могу сказать, что тренерский штаб хорошо подготовил команду к возобновлению сезона. Игра забудется, а результат останется. Сегодня получилось его добиться», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».