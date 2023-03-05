Сёмин поздравил Бердыева с первой победой в качестве главного тренера «Сочи»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил наставника «Сочи» Курбана Бердыева с первой победой в официальном матче в новом клубе. Сегодня, 5 марта, «Сочи» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.
«Надо поздравить Бердыева с возвращением и победой в первом матче. «Сочи» действовал в его стиле. Курбан Бекиевич хорошо организует футбол, прививает команде дисциплинированный, прагматичный стиль. Это та игра, которая, прежде всего, даёт результат. Его команду сразу видно. Она знает, что делать при обороне, и реализует моменты. Посмотрите, как Бердыев угадал с заменами. Не знаю, что ждёт «Сочи» в будущем, но могу сказать, что тренерский штаб хорошо подготовил команду к возобновлению сезона. Игра забудется, а результат останется. Сегодня получилось его добиться», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».
- 6 марта 2023
-
00:23
-
00:15
-
00:10
-
00:08
-
00:03
-
00:02
- 5 марта 2023
-
23:54
-
23:51
-
23:46
-
23:43
-
23:39
-
23:36
-
23:22
-
23:16
-
23:16
-
23:15
-
23:04
-
22:59
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:38
-
22:34
-
22:30
-
22:26
-
22:24
-
22:23
-
22:19
-
22:16
-
22:15
-
22:13
-
22:07
-
22:04
-
21:57
-
21:57