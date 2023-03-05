«Бетис» — «Реал»: команды не открыли счёт в первом тайме

Сегодня, 5 марта, проходит матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» принимает мадридский «Реал». Команды встречаются на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток главного арбитра матча Сесара Сото Градо прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Обе команды на протяжении 45 минут игрового времени имели возможности для взятия ворот, но счёт остался прежним. Самый опасный момент произошёл на 13-й минуте встречи, когда форвард «сливочных» Карим Бензема отправил мяч в девятку со штрафного, но в итоге мяч был отменён из-за рикошета от руки Антонио Рюдигера.

«Реал» продолжает погоню за лидирующей в чемпионате «Барселоной», отставая от сине-гранатовых на десять очков. «Бетис» в данный момент располагается на пятом месте турнирной таблицы с 40 очками и в случае победы сможет сократить отставание от идущего четвёртым «Реала Сосьедад» (44 очка).