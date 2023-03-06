«Мы можем упасть, но потом обязательно поднимемся». Фернандеш — о поражении «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился эмоциями после поражения от «Ливерпуля» со счётом 0:7 в рамках 26-го тура Премьер-лиги.
«Этот матч очень удручает, разочаровывает и печалит нас, потому что это действительно плохой результат. Мы приехали сюда с другим настроем.
Первый тайм был действительно хорош с нашей стороны, у нас было много моментов. Я думаю, мы контролировали большую часть первого тайма, а они создали не так уж много.
Во втором тайме мы пытались идти вперёд и забивать голы, но немного потеряли равновесие. Мы оставили слишком много пространства позади себя, в будущем должны избегать этого.
Матч идут интенсивно и быстро друг за другом. В прошлом у нас были неудачи, и мы всегда возвращались после них. Это то, что представляет собой «Манчестер Юнайтед», — мы можем упасть, но потом обязательно поднимемся», — приводит слова Фернандеша BBC со ссылкой на Sky Sports.
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