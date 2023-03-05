Рой Кин — о поражении «МЮ» со счётом 0:7: шокирующий день, позорный для ветеранов клуба

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал опытных игроков клуба за разгромное поражение в гостевом матче 26-го тура английской Премьер-лиги от «Ливерпуля» со счётом 0:7.

«Шокирующий день. Ветераны команды вели себя неловко и не проявили никаких лидерских качеств. Это действительно тяжёлый день для «Манчестер Юнайтед», и, слава богу, я никогда не был участником подобных поражений.

Игрокам должно быть стыдно, потому что, когда ситуация стала патовой, они попросту исчезли с поля. Они являются теми, кто сегодня подвёл клуб. Как футболист на их месте я бы ушёл в подполье. Это позор для них», — приводит слова Роя Кина BBC со ссылкой на Sky Sports.

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