Рой Кин — о поражении «МЮ» со счётом 0:7: шокирующий день, позорный для ветеранов клуба
Поделиться
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал опытных игроков клуба за разгромное поражение в гостевом матче 26-го тура английской Премьер-лиги от «Ливерпуля» со счётом 0:7.
«Шокирующий день. Ветераны команды вели себя неловко и не проявили никаких лидерских качеств. Это действительно тяжёлый день для «Манчестер Юнайтед», и, слава богу, я никогда не был участником подобных поражений.
Игрокам должно быть стыдно, потому что, когда ситуация стала патовой, они попросту исчезли с поля. Они являются теми, кто сегодня подвёл клуб. Как футболист на их месте я бы ушёл в подполье. Это позор для них», — приводит слова Роя Кина BBC со ссылкой на Sky Sports.
Самые быстрые отставки тренеров в футболе
Комментарии
- 6 марта 2023
-
00:23
-
00:15
-
00:10
-
00:08
-
00:03
-
00:02
- 5 марта 2023
-
23:54
-
23:51
-
23:46
-
23:43
-
23:39
-
23:36
-
23:22
-
23:16
-
23:16
-
23:15
-
23:04
-
22:59
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:38
-
22:34
-
22:30
-
22:26
-
22:24
-
22:23
-
22:19
-
22:16
-
22:15
-
22:13
-
22:07
-
22:04
-
21:57
-
21:57
Партнерский контент