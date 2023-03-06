ЦСКА навёл идеальный порядок в гостевой раздевалке «Сочи» и оставил послание сопернику

Футболисты московского ЦСКА после выездного поражения от «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ со счётом 0:2 оставили гостевую раздевалку в идеальной чистоте, а также подготовили для соперника послание, которое гласит: «До встречи в Москве!» Вместе с ним красно-синие оставили талисман команды – коня в форме армейского клуба.

В первом тайме «Сочи» имел возможность получить право исполнить пенальти за фол на Владиславе Сарвели, но главный арбитр принял решение не ставить 11-метровый удар. Хозяева открыли счёт с игры во втором тайме, когда на 72-й минуте Лука Джорджевич после точной передачи Артура Юсупова реализовал опасный момент. Через шесть минут преимущество «Сочи» увеличилось — Джорджевич оказался точен на добивании после прострела с фланга. Этот мяч стал итоговым в матче — 2:0 в пользу хозяев.

Победа позволила «Сочи» набрать 28 очков и подняться на седьмое место турнирной таблицы. ЦСКА, у которого 29 очков, остался на пятой позиции. В следующем туре московский клуб сыграет с «Крыльями Советов» (12 марта), а «Сочи» – с «Оренбургом» (10 марта).