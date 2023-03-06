Анчелотти высказался о борьбе за чемпионство в Ла Лиге после ничьей в матче с «Бетисом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (0:0).
«Сложная игра, потому что мы могли быть более эффективными. Мы хорошо выходили из-за спины, чтобы искать мячи между линиями, но нам нужно было больше дриблинга и меньше навесов. В последних трёх играх мы только забили один гол. Понятно, что мы должны быть более эффективными. Мы потеряли скорость при переходе. Если мы возвращаем мяч, нам нравится больше владеть им, и мы должны улучшить это. У нас есть неделя, чтобы улучшить это. Борьбе за чемпионство в Ла Лиге? Это возможно. Очень сложно, но мы должны бороться до конца», — приводит слова Анчелотти Bernabeu Digital.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице и отстаёт от лидирующей «Барселоны» на 9 очков.
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