Дмитрий Андреев: в ФНЛ Владимир Писарский всегда был вторым номером

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о российском форварде Владимире Писарском.

«На мой взгляд Писарский игрок не одного сезона. Это хороший, квалифицированный футболист. Он много чего может. Другой вопрос, как быстро он адаптируется и начнёт забивать. В любом случае, удачи ему, в том числе в играх с нами. У него есть качества, которые позволят хорошо играть и дальше.

Смог бы он играть в Питере? Почему нет? В футболе много нюансов. Когда он пришёл к нам, в ФНЛ всегда был вторым номером. Но он работал. Видно, что он заряжен, хочет играть и получать шанс ещё не раз попадать в сборную. Он нормальный, адекватный парень. Кроме того, неслучайно же он наколотил 14 мячей. Случайно не забивают. Выйди сейчас на КФК – ты не забьёшь, если не умеешь играть. Здесь много деталей: когда ты чувствуешь поддержку, партнёров по команде, тогда у тебя всё идёт хорошо. Да, могут быть сложности. Но если ты забил, то однозначного что-то из себя представлял. Я Вову знаю достаточно хорошо и не вижу, почему он может перестать забивать», – приводит слова Андреева «РБ Спорт».