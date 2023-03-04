Бышовец: все знают, кто такой Писарский. У него есть все данные, чтобы раскрыться

Бывший главный тренер сборной СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о нападающем самарских «Крыльев Советов» Владимире Писарском.

«У него есть все данные, чтобы реализовать себя в роли центрфорварда. Хорошо чувствует момент, понимает, где надо находиться. Умеет взаимодействовать с партнёрами — сейчас это особенно важно. Каким бы талантливым ты ни был индивидуально, надо знать свою роль в командной игре.

Физические качества Писарского я оценил бы как очень хорошие. Он активен на поле. И это связано не только с необходимостью завершить моменты, выйти на передачу, но и с тем, что он сам ищет мяч и умеет найти продолжение.

Необычный характер? Но это его и выделяет. Я не видел, чтобы он где-то спасовал, чувствовал себя неуверенно. Наоборот, есть нацеленность на ворота, на гол. Хорошая амбициозность. Он хочет обратить на себя внимание — это нормально. При этом в его действиях нет симуляций: крепко стоит на ногах и старается каждый эпизод довести до конца, несмотря на сопротивление защитников. Внимание к нему сейчас большое, все знают, кто такой Писарский или Сычевой, как его раньше называли. Мне кажется, у форварда «Крыльев» хороший потенциал. Тем более что в этой команде игрокам как раз помогают раскрывать лучшие качества», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».