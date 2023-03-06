Стрепетов: первым пасом в атаку, как у Ренана, в России никто не обладает

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о новичке сине-бело-голубых Роберте Ренане.

«Ренан для меня — это просто открытие центрального защитника. Конечно, как молодой человек он ещё балуется у штрафной, позволяет себе бразильскую обводку. Но у него отличное чутьё подстраховки, а таким первым пасом в атаку в России никто не обладает. У него есть эта острая атакующая передача в район штрафной. Первое знакомство с Ренаном оставило очень приятное впечатление — в скорости, в кондициях, в работе с мячом. Их игрой в паре с Родригао можно было только любоваться. Впрочем, посмотрим, что будет впереди, когда будут более серьёзные соперники. Но то, что этот молодой игрок технически оснащён, что умеет делать этот первый пас — это, конечно, загляденье», – приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».